مواعيد عودة افتتاح مطارات العالم

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حظر التجول: "نوفلار" تغيير مواعيد رحلاتها الجوية تنطلق خطوط الطيران "نوفلار"، بداية من يوم الغد الخميس،بسبب اعلان حظر التجول في تونس في ت ...

المغرب : قريبا إعادة افتتاح أقدم مكتبة في العالم ينتظر أن يتم في المغرب إعادة افتتاح أقدم مكتبة في العالم ، الواقعة في حرم جامعة القرويين، في ...