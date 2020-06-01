مواعيد عودة افتتاح مطارات العالم

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO مؤخرا، على موقعها الرسمي عن المواعيد المبدئية المسجلة لديها لافتتاح المطارات حول العالم والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لسلامة الركاب.
وفيما يلي مواعيد افتتاح المطارات:
قبرص (الجانب التركي) 1 جوان 2020
2. البحرين 10 جوان 2020
3. بلغاريا 10 جوان 2020
4. قطر 10 جوان 2020
5. اليونان 10 جوان 2020
6. المانيا 15 جوان 2020
7. النمسا 15 جوان 2020
8. اذربيجان 15 جوان 2020
9. جمهورية التشيك 15 جوان 2020
10. سويسرا 15 جوان 2020
11. اليابان 15 جوان 2020
12. جمهورية مقدونيا الشمالية 15 جوان 2020
13. ليتوانيا 15 جوان 2020
14. المجر 15 جوان 2020
15. بولندا 15 جوان 2020
16. رومانيا 15 جوان 2020
17. صربيا 15 جوان 2020
18. هولندا 20 جوان 2020
19. كازاخستان 20 جوان 2020
20. البانيا 22 جوان 2020
21. البوسنة والهرسك 22 جوان 2020
22. الدنمارك 22 جوان 2020
23. استونيا 22 جوان 2020
24. فنلندا 22 جوان 2020
25. كوريا الجنوبية 22 جوان 2020
26. ايرلندا 22 جوان 2020
27. قيرغيزستان 22 جوان 2020
28. لاتفيا 22 جوان 2020
29. النرويج 22 جوان 2020
30. سلوفاكيا 22 جوان 2020
31. أستراليا 1 جويلية 2020
32. بلجيكا 1 جويلية 2020
33. بيلاروسيا 1 جويلية 2020
34. الصين (بكين فقط) 1 جويلية 2020
35. السويد 1 جويلية 2020
36. كندا 1 جويلية 2020
37. كولومبيا 1 جويلية 2020
38. كوسوفو 1 جويلية 2020
39. ماليزيا 1 جويلية 2020
40. مولدوفا 1 جويلية 2020
41. أوزبكستان 1 جويلية 2020
42. جمهورية تايوان 1 جويلية 2020
43. تركمانستان 1 جويلية 2020
44. أوكرانيا 1 جويلية 2020
45. اندونيسيا 10 جويلية 2020
46. الهند 10 جويلية 2020
47. باكستان 10 جويلية 2020
48. الجزائر 15 جويلية 2020
49. المغرب 15 جويلية 2020
50. الفلبين 15 جويلية 2020
51. جنوب إفريقيا 15 جويلية 2020
52. جورجيا (فقط لمدينة جورجيا) 15 جويلية 2020
53. المملكة المتحدة 15 جويلية 2020
54. إسرائيل 15 جويلية 2020
55. الكويت 15 جويلية 2020
56. ليبيا 15 جويلية 2020
57. لبنان 15 جويلية 2020
58. روسيا 15 جويلية 2020
59. الأردن 15 يوليو 2020
60. البرازيل 1 أوت 2020
61. أرمينيا 1 أوت 2020
62. فرنسا 1 أوت 2020
63. العراق (الممر الجوي) 1 أوت 2020
64. إيران 1 أوت 2020
65. إسبانيا 1 أوت 2020
66. إيطاليا 1 أوت 2020
67. مصر 1 أوت 2020
68. المملكة العربية السعودية 1 أوت 2020
69. تونس 1 أوت 2020
70بغداد الأول من أوت.
71. الولايات المتحدة الامريكية 1 سبتمبر 2020
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