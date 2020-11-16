مودرنا الأمريكية تعلن فاعلية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94.5%

أعلنت شركة « موديرنا » في بيان لها اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا « أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمائة ».

وأشارت موديرنا إلى أن لقاحها لكورونا « حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات »، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمائة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأميركي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتوقعت الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي.

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