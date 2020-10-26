ناسا تعلن اكتشاف ماء على السطح المضيء للقمر

أعلنت إدارة الفضاء الأمريكية « ناسا » في بيان لها اليوم الاثنين، للمرة الأولى وجود ماء على السطح المضيء للقمر في اكتشاف مذهل ستكون له تبعاته على أي مهمة مستقبلية تذهب إلى القمر.

وبينت « ناسا » بأن هذا الاكتشاف تم تأكيده من خلال مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، والذي يعرف اختصارا باسم « صوفيا »، وتم نشر نتائج ما توصل إليه في مجلة « نيتشر أسترونومي » العلمية.

واكتشف مرصد « صوفيا » وجود جزئيات المياه في أكبر فوهة يمكن مشاهدتها من الأرض، وهي في النصف الجنوبي للقمر.

واستطاعت الاكتشافات السابقة رصد وجود شكل من أشكال الهيدروجين، حيث تم تحديد وجود المياه بدقة وبتركيزات مختلفة، ضمن نطاق متر مكعب واحد من التربة على سطح القمر.

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