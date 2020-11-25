وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

توفي مساء اليوم الأربعاء، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما جراء إصابته بسكتة قلبية في منزله.

وكان مارادونا قد خضع في وقت سابق من نوفمبر الجاري، لجراحة ناجحة لإزالة جلطة دموية بالمخ، وكان من المقرر أن يخضع للعلاج للتخلص من إدمان الكحول.

ويُعتبر مارادونا من أعظم لاعبي كرة القدم، وكان قائدا لمنتخب بلده الذي فاز بكأس العالم في عام 1986، وقدم أداء فرديا رائعا وكان عزفه المنفرد مفتاح الفوز.

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