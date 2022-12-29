وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعتبر أعظم لاعب في كل العصور والفائز بكأس العالم ثلاث مرات، عن عمر يناهز 82 عاماً، وهو الخبر الذي أكدته ابنته على إنستغرام.

اختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتُشكّل وفاته صدمته لعشاق كرة القدم حول العالم.

وذكر تقرير طبي نشرته وكالة « رويترز » أن بيليه توفي الساعة 3:27 مساء بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها نتيجة مرض سرطان القولون.

ونُقل أسطورة كرة القدم العالمية إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.

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