وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي الحداد

أعلنت قناة الجزيرة اليوم الثلاثاء، وفاة مذيعها الفلسطيني المعروف، الاعلامي سامي حداد في العاصمة البريطانيّة لندن.

وكتبت قناة الجزيرة عبر حسابها في فيسبوك « الجزيرة فلسطين » : وفاة الأستاذ الاعلامي المعروف سامي حداد في لندن .. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير « أكثر من رأي ».

يُشار إلى أن سامي حداد هو إعلامي فلسطيني ولد سنة 1939 وهو أحد أقدم مذيعي قناة الجزيرة.

قدم الراحل منذ منتصف التسعينات إلى نوفمبر 2009 برنامج « أكثر من رأي » الذي استضاف به ضيوف مختلفين في الآراء والتوجهات والذي يقدمه من لندن، ويُعدّ من أشهر مذيعي الجزيرة.

عمل سامي الحداد في مجال الإعلام خلال العقود الأربعة الماضية منذ سنة 1974 في القسم العربي بإذاعة بي بي سي، ومنذ العام 1978 شغل منصب رئيس قسم البرامج الأخبارية السياسية. في العام 1994 انتقل إلى بي بي سي الفضائية كرئيس للقسم العربي ومقدما للبرنامج الحواري ما « وراء الخبر ».

انتقل الراحل إلى قناة الجزيرة سنة 1995، قبل أن يتركها إلى لندن ويقدم برنامجه أكثر من رأي من هناك لمدة 15 سنة قبل أن يتوقف البرنامج عام 2009.

بقي موظفا في قناة الجزيرة، وكان له مكتبه في لندن.

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