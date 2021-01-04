وفاة الإعلامي علي المسمار بعد صراع مع المرض

توفي فجر اليوم الاثنين، الإعلامي علي المسمار بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونعت قناة المنار الصحفي علي المسمار وقالت إنّه « صاحب مسيرة مهنية مليئة بالعطاءات وكان له بصماته المتميزة في العديد من المحطات التي واجهتها القناة.

ونعى منتدى بعلبك الإعلامي الفقيد، معتبرا أنه بفقدان المسمار فقدت لبنان فارساً من فرسان الكلمة الحرّة، وحنجرة يمّمت أوتارها نحو الحق في نصرة قضايا الأمة وفي طليعتها قضية فلسطين.

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