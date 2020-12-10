وفاة الايطالي باولو روسي هداف مونديال 1982

توفي اليوم الخميس، المهاجم الايطالي باولو روسّي بطل مونديال عام 1982 عن عمر يناهز الـ64 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان باوليتو قد دخل السجن قبل مونديال 1982 بسبب قضية « مراهانات » قبل أن يعود لمنتخب « الأزوري » وينصب نفسه بطلا قوميا.

فقد نجح روسي في تسجيل ثلاثية أمام البرازيل، ثنائية أمام بولندا في نصف النهائي وسجل هدفا في النهائي أمام المانيا الغربية.

وتأتي وفاة روسي بعد أسبوعين على رحيل الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي كان توج بطلا للعالم عام 1986.

كلمات البحث :إيطاليا;باولو روسي;مونديال 1982;وفاة