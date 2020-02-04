وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد لـ24 عاما بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002، عن 95 عاما.

وأمر الرئيس الكيني بـ « حداد وطني » في البلاد حتى تشييع أراب موي في « جنازة دولة » سيحدد موعدها في وقت لاحق.

وكان دانيال اراب موي مدرسا وتولى الرئاسة خلفا لأبي الاستقلال جومو كينياتا عند وفاته في 1978. ومع توليه السلطة تعزز القمع وإسكات المعارضة والاعتقالات التعسفية وأخضع معارضون للتعذيب واستشرى الفساد، وفرض نظام الحزب الواحد في 1982.

وكان أراب موي من أشد معارضي التعددية الحزبية التي اضطر لإعادتها تحت ضغط الكنيسة والمجتمع المدني والأسرة الدولية للانتخابات العامة في 1992.

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