وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الثلاثاء، الشيف المصري الشهير أسامة السيد عن عمر ناهز 56 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأسامة السيد هو خبير تغذية ومقدم برامج ومؤلف. وكان يعد من أمهر وألمع الطهاة في العالم العربي، إذ عرفه الجمهور من خلال برنامج بالهنا والشفا الذي قدمه عام 1991 على قنوات إم بي سي و ANA الأمريكية. ويعد أول برنامج طهي يبث على الفضائيات العربية.

وتميز الراحل الخلوق بأسلوبه السلس والهادئ في شرح فنون الطبخ.

كلمات البحث :أسامة السيد;شيف;وفاة