وفاة الفنانة المصرية ماجدة الصباحي عن 89 عاما

توفيت ظهر اليوم الخميس، الفنانة المصرية ماجدة الصباحى عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة فى منزلها.

وبدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة، حيث كانت اسمها « عفاف على كامل الصباحى » كي لا يعرفها أحد، وكانت عام 1949 في فيلم « الناصح » إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس لكنها ابتعدت عن التمثيل واعتزلته منذ 26 عاما بعد تمثيلها في فيلم « ونسيت أنى إمرأة » مع المخرج عاطف سالم.

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