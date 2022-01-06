وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفيت مساء الأربعاء، الفنانة المصرية مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 65 عاما.

يذكر أن آخر حضور للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل « الحرير المخملى » والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

والفنانة الراحلة، هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث « منى ومنال وميرفت » فرقة « الفور إم » في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وقد شاركت الراحلة في أكثر من 35 عملا تلفزيونيا، ولها ما يربو على 21 فلما سينمائيا.

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