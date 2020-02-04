وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي

توفيت الفنانة المصرية « نادية لطفي » اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة نادية لطفي قد تعرضت مؤخرًا، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، بسبب إصابتها بنزلة برد.

جدير بالذكر بأن الفنانة نادية لطفي قدمت مسيرة فنية حافلة في مشوار استمر حوالي 60 عامًا، وأكثر من 70 عمل فني متنوع بين أفلام ومسلسلات، وسجلت أخر ظهور فني عام 2000 في أوبريت « القدس هترجع لنا » أما أخر ظهور درامي كان من خلال مسلسل « ناس ولاد ناس » عام 1993.

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