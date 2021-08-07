وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

توفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، اليوم السبت، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أفريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

وكان الفنان الراحل، سمير غانم، قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما، في شهر ماي الماضي.

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