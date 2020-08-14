وفاة الفنانة المصرية شويكار بعد صراع مع المرض

توفيت ظهر اليوم الجمعة 14 أوت 2020، الفنانة المصرية شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

وقد قدمت الراحلة ما يزيد عن 170 عملا فنيا، جاء آخرها في عام 2012 حينما شاركت بمسلسل « سر علني »، إلا أنها اختارت بعد ذلك الاختفاء وعدم الظهور مرة أخرى.

وولدت الفنانة شويكار في مدينة الإسكندرية لعائلة من أب مصري (له أصول تركية)، وأم شركسية، وتم اكتشافها فنيا في نادي سبورتنغ السكندري، وعملت في أدوار تراجيدية، حتى اكتشفها المخرج، فطين عبد الوهاب.

تزوجت الفنانة الراحلة من المحاسب، حسن نافع، وبعد وفاته تزوجت من الفنان، فؤاد المهندس، حيث قدما سويا الكثير من الأعمال الفنية، وأصبحا من أبرز الثنائيات في تاريخ المسرح والسينما في مصر والعالم العربي.

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