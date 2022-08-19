وفاة الفنان السوري بسام لطفي

اخر تحديث : 19/08/2022

الموت يغيب الفنان السوري بسام لطفي

غيب الموت صباح اليوم الجمعة، الفنان القدير بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاماً.
ونعت نقابة الفنانين الفنان لطفي الذي يعد أحد مؤسسي الدراما السورية.
والفنان الراحل من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية 1940 ويعد من أبرز الممثلين العرب وأحد رواد الدراما السورية ومن مؤسسيها.

وقد قام الفقيد بالعديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وشارك بالعديد من الأعمال الهامة بتاريخ الدراما السورية، مثل: «بطل من هذا الزمان»، «إخوة التراب»، «يوميات مدير عام»، «نهاية رجل شجاع».


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