وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما

أعلنت نقابة الفنانين السورية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الفنان زهير رمضان، عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وقد شارك الفنان الراحل في عديد الأعمال أبرزها: فيلم « رسائل شفهية » (عام 1991)، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكذلك مسلسل « باب الحارة » والذي أدى فيه شخصية « أبو جودت » رئيس مخفر حارة الضبع.

كما شارك الفقيد في مسلسل « ضيعة ضايعة » للمخرج « الليث حجو »، وفيه أدى دور « عبد السلام البيسة »، مختار ضيعة « أم الطنافس الفوقا ».

والراحل من مواليد 21 جوان 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.

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