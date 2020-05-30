وفاة الفنان القدير حسن حسني عن 89 عامًا

توفى فجر اليوم السبت، الفنان المصري القدير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بأحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكان الفنان الراحل قد نقل إلى المستشفى يوم الجمعة وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة في الساعات الأولى من اليوم.

وقد شارك الفنان المصري الراحل في العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية والمسرحية الناجحة، وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما قدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها « حسن حسني »عصر الفرسان، المال والبنون، بوابة الحلواني، غوايش، أم كلثوم، رد قلبي، زمن عماد الدين، جحا المصري، أميرة في عابدين، علي يا ويكا، عفاريت السيالة، العار، فكرة بمليون جنيه، مزاج الخير، سوبر هنيدي، الصعلوك، وعد، الأب الروحي، رحيم ».

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل في السينما: (الكرنك، سواق الأتوبيس، أميرة حبي أنا، زوجة رجل مهم، ليه يا بنفسج، بخيت وعديلة، ناصر56، عبود على الحدود، الناظر، جواز بقرار جمهوري، محامي خلع، اللمبي، ميدو مشاكل، أفريكانو، كلم ماما، الباشا تلميذ).

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