وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي

اخر تحديث : 27/08/2022

جورج الراسي

أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤلم تعرّض له فجر اليوم السبت، في طريق عودته من الحدود السورية.
وذكرت « الوكالة الوطنية للإعلام » اللبنانية الرسمية أن الراسي البالغ 39 عاما « توفي على اثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية ».

وقد نشر موقع لبناني عبر صفحته بالفايسبوك صوراً تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة.


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