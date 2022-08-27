وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي

أكدت وسائل إعلام لبنانية وفاة الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤلم تعرّض له فجر اليوم السبت، في طريق عودته من الحدود السورية.

وذكرت « الوكالة الوطنية للإعلام » اللبنانية الرسمية أن الراسي البالغ 39 عاما « توفي على اثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية ».

وقد نشر موقع لبناني عبر صفحته بالفايسبوك صوراً تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالسيارة.

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