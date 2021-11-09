وفاة الفنان المصري أحمد خليل متأثرا بإصابته بكورونا

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان أحمد خليل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 80 عاما.

يذكر أن «خليل» قد أعلن إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددًا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

يُشار إلى أن الفقيد شارك في عدة مسرحيات أبرزها: «حب تحت الحراسة، خادم سيدين، وياسين وبهية».

كما شارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها: «سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب».

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