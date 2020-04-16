وفاة الفنان المصري أحمد دياب

أعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي اليوم الخميس، عن وفاة الفنان المصري أحمد دياب عن عمر يناهز 75 سنة .

وقد عمل الراحل في الأدوار الصغيرة والشرفية ، وكان آخر ما قام به من أدوار هو دور وزير الثقافة في فيلم عفاريت عدلي علام مع الفنان عادل إمام.

كما شارك في عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة فى الدراما التلفزيونية، من أهمها (أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان).

وللتذكير فقد تزوج الراحل من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ولهما ابن واحد.

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