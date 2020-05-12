وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر

اخر تحديث : 12/05/2020

وفاة الفنان إبراهيم نصر

غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، على أن أن يتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

وشارك الفقيد في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان « الكاميرا الخفية » ثم تطور في البرنامج وقام بدور « زكية زكريا ».
كما شارك الفنان الفقيد في أفلام « بيت بلا حنان » عام 1976 و »حد السيف » عام 1986، « امرأة واحدة لا تكفي » عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم « اكس لارج » عام 2011.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق