وفاة الفنان المصري جورج سيدهم

توفي اليوم الجمعة، الفنان المصري جورج سيدهم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وقدم سيدهم العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام مثل « الجراج » و »الشقة من حق الزوجة » و »الزواج على الطريقة الحديثة » ومسرحيات منها « المتزوجون » و »أهلا يا دكتور » و »جوليو ورومييت » والعديد من الأعمال الناجحة، كما شارك في فيلم مدرسة المشاغبين الذي انتج عام 1973.

كلمات البحث :جورج سيدهم;فنان;وفاة