وفاة الفنان المصري عزت العلايلى

توفى صباح اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز الـ86 عاما.

والراحل من مواليد 15 سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية بالقاهرة، حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، ثم عمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم « رسالة من امرأة مجهولة » عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

وقد تعددت أعمال الراحل ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم « الأرض » عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله « الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت »، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها « أهلا يا بكوات، ثورة قرية ».

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