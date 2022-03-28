وفاة الفنان المصري عهدي صادق

غيب الموت اليوم الاثنين 28 مارس 2022، الفنان المصري القدير عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

وعهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

وقد شارك الراحل في الكثير من المسلسلات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات على غرار « ليالى الحلمية » و »الشهد والدموع » و »رأفت الهجان » و »أرابيسك » و »زيزينيا » و »بوابة الحلوانى » وغيرها.

وكانت آخر أعمال الفقيد دوره فى مسلسل « الفتوة » حيث جسد شخصية « عم مسعد » وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.

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