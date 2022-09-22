وفاة الفنان المصري هشام سليم

توفي اليوم الخميس، الفنان المصري الكبير هشام سليم عن 62 عاما، بعد صراعه مع مرض السرطان.

وقد عانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم و تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في العام 1972.

كما شارك الفقيد في عدة أعمال فنية وسينمائية، منها أفلام اغتيال مدرسة، وتزوير في أوراق رسمية، ومسلسلات ارابيسك وليالي الحلمية ومازال النيل يجري.

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