وفاة الفنان المصري سمير صبري بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الجمعة، الفنان المصري سمير صبري بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، وذلك عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

يشار إلى أن الفنان سمير صبري قدم عشرات الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان له تجارب ناجحة جداً في تقديم البرامج أبرزها تجربة النادي الدولي في السبعينات.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى في مسلسل « فلانتينو » مع الفنان عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها « 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله « ديدو »، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و »محمد حسين » مع النجم محمد سعد، و »المشخصاتى الجزء الثانى » مع الفنان تامر عبد المنعم.

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