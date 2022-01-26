وفاة الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق

توفي صباح يوم الاثنين، الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

وقال الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي السابق، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، تم نقله أمس إلى مستشفى دار الشفاء حيث كان يعالج من مشكلات صحية في القلب، ثم توفي بعد أن تم نقله إلى منزله.

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