وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس

توفيت مساء اليوم الأربعاء، المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

والراحلة من مواليد حلب 1967 وبدأت مسيرتها الفنية بسن التاسعة حيث صدر لها 14 البوما وحازت على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية 1999عن أغنية « كذبك حلو » كما قامت بغناء عدة شارات مسلسلات مثل « أبناء القهر » .

وحصدت الراحلة عبر مسيرتها الفنية العديد من الجوائز المحلية والعربية منها الأورنينا الذهبية ثلاث مرات والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقا العربية في الدار البيضاء والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة والذهبية في مهرجان القاهرة وغيرها.

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