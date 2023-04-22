وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر إصابته بنوبة قلبية

توفي اليوم السبت، الفنان السوري محمد قنوع إثر احتشاء بعضلة القلب عن عمر ناهز 49عاماً.

وقد أثارت وفاة الفنان حزناً واسعاً في الوسط الفني ولا سيما أنه كان قد نشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي وداعه لشخصية « شومان » التي أداها في مسلسل العربجي في الموسم الرمضاني الدرامي لهذا العام.

وقضى قنوع ما يقارب ثلاثة عقود في الحقل الفني والدرامي حيث بدأت انطلاقته عندما اختاره الفنان ياسر العظمة ليشاركه في العام 1995 في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، فقدم لوحات أظهرت موهبته وتمكنه من لعب الأدوار كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة وعرف في مجال السينما في فيلم « خارج التغطية » عام 2007.

وشارك الراحل قنوع في عشرات الأعمال الدرامية والتلفزيونية منها خلف الجدران 1995، مدير بالصدفة 1996، أهل وحبايب 1999، لشو الحكي 2001 أبو المفهومية، الياسمين والإسمنت أيامنا الحلوة في عام 2003، ليالي الصالحية 2004، عصر الجنون، الغدر، خمسة وخميسة 2005، غزلان في غابة الذئاب وشاء الهوى في عام 2006.

ولعب أدوار مهمة في العديد من المسلسلات السورية منها على حافة الهاوية وسيرة الحب عام 2007 أما في عام 2008 فشارك في أولاد القيمرية، بيت جدي، يوم ممطر آخر، وعلق في أذهان الجمهور في مسلسل أيام الدراسة وغيرها الكثير.

وتميز قنوع في أدائه أدوار البيئة الشامية التي عرف بها ولا سيما في السلسلة الشهيرة من باب الحارة، الشام العدية، أسعد الوراق، الدبور، أهل الراية والأميمي والمسلسل التاريخي القعقاع بن عمرو التميمي 2010 وغيرهم.

وكانت آخر أعمال قنوع في السنوات الثلاث الماضية حارة القبة، السنونو، على صفيح ساخن على قيد الحب ليكون ظهوره الفني الأخير في دراما رمضان هذا الموسم في مسلسلات العربجي، حارة القبة ، زقاق الجن ،صبايا ،قرار وزير ومربى العز.

كلمات البحث :محمد قنوع;ممثل سوري;نوبة قلبية