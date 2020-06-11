وفاة الممثل المصري محمود مسعود

توفى اليوم الخميس، الممثل المصري محمود مسعود، عن عمر ناهز 68 عاما في أحد مستشفيات القاهرة جراء هبوط في الدورة الدموية.

واشتهر محمود مسعود بعدد من الأدوار التلفزيونية التي أداها على مدار مشواره الفنى على غرار مسلسلات « أم كلثوم »، و « أفراح إبليس »، و « القضاء في الإسلام »، و « نسيم الروح »، و « سيدنا السيد »، و « عوالم خفية »، و « حارة اليهود ».

وكانت أخر مشاركة فنية للممثل الراحل محمود مسعود عبر مسلسل « لأخر نفس »، من بطولة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض رمضان قبل الماضي .

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