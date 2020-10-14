وفاة الممثل المصري محمود ياسين عن 79 عاما

غيب الموت صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، الممثل المصري القدير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقد كان الفقيد حاضرا في العديد من الأفلام، حيث قدم ما يقرب من 140 فيلما، فكان بطلا في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 و(الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

كما قدم الفنان الراحل عشرات المسلسلات حيث يضم سجله الفني 60 مسلسلا، منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

وحصل الراحل خلال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء على العديد من الجوائز والأوسمة منها « جائزة التمثيل من مهرجان طشقند عام 1980، جائزة الدولة عن أفلامه الحربية، جائزة مهرجان عنابة بالجزائر ».

وفي عام 2012 قدم آخر أدواره على شاشة السينما في فيلم « جدو حبيبي »، وبعد طرح الفيلم في دور العرض، اشتد به المرض، وأصيب بجلطة بالمخ، وعلى إثرها فقد القدرة على الحركة والكلام، وغاب عن الأنظار والأضواء

ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الفقيد يوم غدٍ الخميس.

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