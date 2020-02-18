وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 18/02/2020

مرضى الصين

توفي مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان الصينية ليو تشى مينغ صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد عن 50 عاما، وفق ما كشفته وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

ومينغ هو جراح أعصاب، ويشغل منصب مدير مستشفى مدينة ووهان والتي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا الجديد في أواخر عام 2019.
وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم، ارتفعت يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 1868 حالة وفاة، بعد وقوع وفيات جديدة في الصين.


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