وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

توفّي اليوم الاثنين، الرئيس السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، عن 96 عاما.

وقد تمّ الإعلان عن الوفاة عبر بيان في صفحته الرسمية جاء فيه: « انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبيّنا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته ».

وأضاف البيان: »لقد وافته المنية ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقاً ».

يُذكر أن الشيخ القرضاوي من مواليد قرية صفط تراب في محافظة الغربية في مصر، وقد ولد في يوم 9 أيلول/ سبتمبر عام 1926، وقد ترأس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في السابق.

يذكر أن القرضاوي انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين، كما يعد منظر الجماعة الأول.

كذلك، عرض على القرضاوي تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض.

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