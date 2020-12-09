وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة بيونتك الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي.

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وتوفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

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