ٍرحيل الشاعر العراقي مظفر النواب

توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

وقد كان الفقيد شاعراً متمرداً على الظلم وناقداً لأنظمة الحكم العربية، وهو من أبرز شعراء العراق في العصر الحديث.

وقد تعرض النواب للسجن والملاحقة لفترة طويلة داخل وطنه واضطر لاحقاً للعيش منفيا في غربته التي ناهزت نصف قرن تقريباً.

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