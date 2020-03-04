15 إصابة بفيروس كورونا في تل أبيب

أعلنت الصحة في تل أبيب في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 15 في تل أبيب.

وقالت الوزارة إن المصابين الثلاث حالتهم طفيفة وهم الآن في الحجر الصحي، وأحد المصابين هو شخص عائد من إيطاليا في 29 فيفري المنقضي.

وأشارت وكالة معا الفلسطينية إلى أن وزارة الصحة بتل أبيب تدرس إمكانية وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم خضع العائدين منها للحجر الصحي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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