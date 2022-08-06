15 شهيدا و125 جريحا والعدوان على غزة يتواصل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 15 شهيدا في اليوم الثاني للتصعيد.

وأوضحت الصحة، أن من بين الشهداء طفلة في الخامسة من العمر وسيدة في الثالثة والعشرين وسيدة تبلغ من العمر 62 عاما، إضافة إلى 125 جريحا.

وقصفت طائرات الاحتلال، عدة منازل ومواقع بغزة وحي الشجاعية وخان يونس ورفح والشمال، موقعة أعدادا إضافية من الشهداء بينهم أطفال.

وتواصل المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة ردا على استمرار العدوان.

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