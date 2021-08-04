وفاة الممثلة المصرية فتحية طنطاوي

توفيت اليوم الأربعاء، الممثلة المصرية فتحية طنطاوى، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر الثلاثاء حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

ويشيع جثمانها ظهر اليوم الأربعاء من أحد مساجد السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنانة الراحلة فتحية طنطاوى قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، ولعبت أدوارا متعددة ومتنوعة كما شاركت في مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها فيلم ديل السمكة عام 2003 وفيلم الطوق والأسورة عام 1986، و فيلم دم الغزال عام 2005.

ومن مسرحياتها « أنتهى الدرس يا غبى » مع محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004.

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