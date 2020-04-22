66 مصابا بفيروس كورونا في سجن جنوبي المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية في بلاغ لها مساء الثلاثاء، أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس تسجيل 163 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة المغربية إلى 3209 حالة.

وكانت إدارة السجون بالمملكة قد أعلنت في بيان لها مساء الاثنين، أنه تم تسجيل 66 إصابة بفيروس كورونا المستجد في السجن المحلي بمدينة ورزازات جنوب المغرب، 60 منهم موظفين و6 سجناء، مشيرة إلى إخضاع جميع نزلاء هذا السجن لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأعلنت المديرية العامة للسجون إقالة مدير السجن الذي شهد هذه الإصابات، وتعيين مدير جديد واستدعاء عدد من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض النقص.

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