8 وفيات و25 جريحا في انقلاب حافلة بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية سوق أهراس إلى 8 قتلى و25 جريحا تمّ نقلهم إلى المستشفى، حسب الحصيلة الأولية.
وأضاف البيان بأن الحماية المدنية سخرت 5 شاحنات و7 سيارات إسعاف و40 عون تدخل و15 ضابط.
ووقع الحادث، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تربط خط عنابة وسوق اهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16.
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