80 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الاقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وانتشر المصلون في مساجد الأقصى وساحاته، فيما نصبت شرطة الاحتلال حواجزها وقواتها في شوارع القدس وطرقات البلدة القديمة والاقصى.

وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام اوقاف القدس والمسجد الاقصى في تصريح لوكالة معا الفلسطينية، بأن 80 الف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، مشيرا إلى أن حراس الاقصى ولجان النظام والكشافة عملوا على تنظيم الدخول والخروج الى الاقصى، وفصل أماكن صلاة الرجال عن النساء، كما انتشرت الفرق الطبية في الأقصى.

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