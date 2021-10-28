« Meta » الاسم الجديد لشركة فيسبوك



أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، عن تغيير اسم الشركة رسميا إلى « ميتا » .

وقال زوكربيرج، اليوم الخميس، في مؤتمر كونيكت الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر من كل عام، إنه يريد علامة تجارية جديدة وهيكل شركة أكثر وضوحًا للمساعدة في التركيز على ما هو آت للإنترنت خارج وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم تغيير اسم المجموعة، إلا إن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.

واختارت الشركة الأميركية الاسم الجديد ليتماشى مع سياستها الرامية إلى إنشاء عالم افتراضي متكامل قائم على التقنية ثلاثية الأبعاد يعرف باسم Metaverse (ميتافيرس).

كلمات البحث :Meta;فايسبوك