آفاق تونس يُقرر عدم منح الثقة للحكومة المقترحة

قرر المجلس الوطنى لحزب آفاق تونس اليوم الخميس، عدم منح الثقة للحكومة المقترحة .

واعتبر آفاق تونس أن مسار المفاوضات اتسم بالخضوع إلى ضغوطات حزبية وغير حزبية وإلى الابتزاز والتى اعطت كلها الأولوية لمصالحها الحزبية الضيقة مما أدى الى ارتهان المكلف بتشكيل الحكومة.

وأشار الحزب إلى عدم الانسجام الواضح والجلي بين الأطراف السياسية المكونة للحكومة بما من شأنه ان يضعف إمكانية انفاذ شعار هذه الحكومة حكومة الوضوح وإعادة الثقة.

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