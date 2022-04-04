أردوغان: حل البرلمان التونسي يشكل ضربة لإرادة الشعب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان صحفي أصدره بخصوص التطورات الأخيرة في تونس اليوم الاثنين، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

وأضاف أردوغان: « نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة ».

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.

وتابع: « نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات ».

وأكد أردوغان ثقته ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان « الذي يجسد الإرادة الوطنية » ، على حد تعبيره.

وأردف: « الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية ».

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة.

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