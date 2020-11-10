إضراب عام في قطاع الإعلام واعتصام بالقصبة

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء، عن قراره تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية، مع تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام.

كما قررت النقابة الاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة مع التفويض للمكتب التنفيذي للنقابة لتحديد التاريخ المناسب لهذه التحركات.

وأرجعت النقابة هذه التحركات الاحتجاجية إلى ما اعتبرته اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر، بالإضافة إلى الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس، فضلا عن عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين .

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