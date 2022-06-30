إمضاء اتفاقية اطارية لتكوين وتشغيل الباحثين عن شغل في القطاع السياحي في سوق الشغل الفرنسية

انتظم يوم الأربعاء 29 جوان 2022، بمدينة الثقافة بالعاصمة موكب إمضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والإتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية‏.Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) لتكوين وتشغيل الباحثين عن شغل خلال الموسم الشتوي.

وأكد وزراء التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي ومحمد المعز بلحسين وزير السياحة ومالك الزاهي وزير الشؤون الإجتماعية على أهمية هذه الإتفاقية لتشخيص مكامن جديدة للتشغيل الموسمي الشتوي في القطاع السياحي في سوق الشغل الفرنسية، بهدف تطوير الكفاءات والمهارات و إكتساب الخبرة وتكوين وتشغيل الباحثين عن شغل في القطاع السياحي في سوق الشغل الفرنسية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى :

*توفير فرص تكوين وفرص عمل للشباب الباحث عن شغل في القطاع السياحي،

*توفير فرص إنتداب في قطاع السياحة والفندقة في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي خلال فصل الشتاء،

*حوكمة التوظيف بالخارج في إطار الهجرة الدائرية migration circulaire

وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مهمة تنسيق الوساطة بين الباحثين عن الشغل وبين فرص العمل المتوفرة في القطاع السياحي في فرنسا مع تكوينهم حسب الطلب خصوصا في إطار إعادة التدريب المهني reconversion professionnelle. وذلك حرصا على توفير فرص شغل لائق في قطاع السياحة والفندقة وهيكلة العروض المقدمة في إطار منظم يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية في إطار التعاون والتكامل مع حفظ حقوق كافة الأطراف.

وتم توقيع الإتفاقية بين فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و رولند هيقاي Mr Roland HEGUY رئيس الإتحاد الفرنسي للمهن والصناعات الفندقية.

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