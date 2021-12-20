الخطوط التونسية: تخفيضات نحو كندا و9 وجهات أوروبية

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ لها، أنها أطلقت عرض التخفيضات الشتوية، الذي يتيح حجز تذاكر سفر على متن خطوطها ايابا وذهابا، لفترة محدودة، الى 10 وجهات عبر العالم بقيمة 459 دينارا باحتساب جميع الضرائب لكل وجهة او ما يعادل 164 اورو.

ويتيح عرض بيع التذاكر، الذي ينتهي بحلول 31 ديسمبر 2021، ويشترط ان تكون السفرة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و27 مارس 2021، وخارج العطلات المدرسية، السفر الى ان من كل فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والنمسا واسبانيا والممكلة المتحدة وتركيا وكندا.

ويمكن الحجز للسفر على متن طائرات الناقلة الوطنية، في إطار هذا العرض، انطلاقا من تونس في اتجاه هذه الوجهات او انطلاقا من هذه الوجهات في اتجاه تونس.

ويتعين على المسافر الراغب في الاستفادة من العرض المتعلق بالتذاكر، الاقامة في البلد المسافر اليه لمدة شهر على اقصى تقدير. علما وانه يمكن ادخال تغيير وفق شروط معينة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للخطوط التونسية.

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