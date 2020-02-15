السيرة الذاتية لمنجي مرزوق وزير الطاقة المقترح

قرر رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تعيين منجي مرزوق وزيرا للطاقة.

وقد ولد مرزوق يوم 2 مارس 1961 في مدينة مطماطة بتونس، وهو مهندس وسياسي تونسي مستقل تولى منصب وزير للطاقة والمناجم في حكومة الحبيب الصيد منذ 6 جانفي 2016 كما كان وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومة علي العريض وحكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و 2014

وشغل مرزوق خطة مدير في شركات دولية وهو مهندس حاصل على درجة الدكتوراه في تقرير التنمية البشرية (التأهيل لتوجيه البحث) في مجال الاتصالات والمعلومات.

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