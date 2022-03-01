العباسي: الحرب على أوكرانيا لها تداعيات وخلية أزمة ستنظر فيها



أكّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022، أن الحرب الروسية الاوكرانية لها تداعيات بدأت بسعر برميل النفط الذي ارتفع متوقعا أن تتسبب في ارتفاع أسعار النفط والحبوب، ومشيرا إلى عدم وجود ضغط حاليا على سعر الصرف نظرا الى وجود ما يفوق 30 يوم توريد.

وكشف العباسي عن وجود خلية أزمة للاشتغال على هذه الوضعية ولمعرفة الأرقام المحلية وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على البلاد.

وفي علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، بين العباسي بأن القضاء متعهد به وسيشرف على استخلاص الديون، مبرزا بأن القرار لن يكون له تبعات على تصنيف البنوك التونسيّة من طرف مختلف وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات الماليّة الدوليّة، ومعتبرا أنّ وكالات الترقيم ستعتبر هذا القرار تقدما لتونس في التعاطي مع أوّل ملف إفلاس بنك تتعرّض له.

وبين العباسي بأن البنك تم تأسيسه سنة 1879 وعدد فروعه 5 فروع ورأس ماله يصل الى 5 مليون دينار وعدد أعوانه الجملين يصل إلى 72 عونا وموظفا، موضحا بأن حجم الإيداعات بالبنك تبلغ 20 مليون دينار .

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